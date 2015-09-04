Путин нашел виновных в миграционных проблемах Европы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «так называемые западные партнеры» сами виноваты в миграционных проблемах в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Владивостоке.

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«Я считаю, что это абсолютно ожидаемый кризис… Мы в России, и ваш покорный слуга и я в частности, несколько лет назад так и говорили, что будут большие крупномасштабные проблемы, если наши так называемые западные партнеры будут проводить ту ошибочную, как я всегда говорил, внешнюю политику, особенно в регионах мусульманского мира, в регионах Ближнего Востока, Северной Африке, которую они проводят практически до сих пор», - сказал Путин.

«Что это за политика? Это навязывание своих стандартов, не учитывая ни исторических, ни религиозных, национальных, культурных особенностей этих регионов», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что это прежде всего политика «наших американских партнеров».

«Европа слепо следует за этой политикой в рамках так называемых союзнических обязательств, а потом сама и несет нагрузку», - сказал президент России.

Путин отметил, что некоторые американские СМИ критикуют Европу за избыточную жесткость в отношении к мигрантам, но сами США подвергаются такой миграционной нагрузке.

Он отметил, что «Европа слепо следует американским указаниям», что привело к такому числу беженцев.

«Я это говорю не для того, чтобы сказать, какие мы умные, а наши партнеры оказались недальновидными, не для того, чтобы кого-то «пощипать». Нужно понять, что делать. Ответ очень простой – нужно вместе бороться с терроризмом, экстремизмом самым разных мастей, прежде всего - в проблемных странах», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, число мигрантов, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала года, превысило 350 тыс. человек.

31 августа президент Европейского Совета Дональд Туск назвал миграционный кризис самым важным на сегодняшний день вопросом для Европы.

С начала лета в Европе произошло несколько громких скандалов, связанных с нелегальными мигрантами.