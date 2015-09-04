Столтенберг: в Европе нужны тяжелые войска и возможности для проведения операций

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ZN.UA со ссылкой на The Wall Street Journal. "В Европе нам нужны более тяжелые войска и возможности для проведения более дорогих и тяжелых операций, чем было антикризисное управление в Афганистане. Поэтому я приветствую решения США о размещении тяжелой военной техники (в Европе – ред.)", - сказал генсек.

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По его словам, вооруженные силы хоть и не используются на территории Европы, но они очень важны для сдерживания, и именно НАТО обеспечивает данное сдерживание каждый день. "Сдерживание работает, когда речь идет о государствах. В случае негосударственных акторах (non-state actors) сдерживание является намного более затруднительным", - подчеркнул Йенс Столтенберг.