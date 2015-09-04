США внимательно следят за сообщениями о российских военных в Сирии - Белый дом

Об этом сообщили в Белом доме, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Нам известно о сообщениях о том, что Россия могла направить военных и летательные аппараты в Сирию, и мы следим за этими сообщениями очень внимательно", - заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

Любая военная поддержка режима президента Сирии Башара Асада является дестабилизирующей и контрпродуктивной, добавил он.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сирию могли быть направлены российские солдаты и военная техника.

В МИД России опровергли эти сообщения, заявив, что Россия помогает Сирии в борьбе с террористической угрозой в соответствии с международным правом.