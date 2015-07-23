Во Франции фермеры возводят баррикады из навоза и загоняют свиней в супермаркеты (фото)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Протестующие перекрывают автострады баррикадами из тракторов, горящих покрышек и куч навоза. Они обыскивают грузовики и, если находят импортное мясо, выбрасывают его на обочину.

У супермаркетов города Тарб и молокозавода в городе Вьен фермеры сбросили сотни тонн навоза, а в два супермаркета в департаменте Ло и Гаронна они загнали стада свиней прямо в середине рабочего дня.

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Заблокирован проезд ко многим достопримечательностям и туристическим объектам. Частные машины фермеры пропускают, но только после тщательного осмотра.

На встречу с представителями аграриев в четверг, 23 июля, должен вылететь президент страны Франсуа Олланд. В Дижоне, где намечены переговоры, уже собралась огромная толпа несмотря на то, что правительство объявило о выделении фермерам 600 миллионов евро в 2016 году, списании части долгов и уменьшении налогов.