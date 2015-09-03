В России появится "свадебная полиция"

Об этом сообщает ТАСС.

«Создание «свадебной полиции» должно поставить точку в сложной ситуации проявления неконтролируемой радости участников свадебных кортежей», – заявил глава республиканского МВД Александр Речицкий. Он отметил, что для России это прецедент.

В состав нового спецподразделения вошли около 40 полицейских. Это сотрудники ППС, ГИБДД, органов дознания и участковые инспекторы. Им предстоит контролировать заранее заявленные маршруты следования свадебных кортежей. Буквально сопровождать кортежи они не будут.

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Наряды «свадебной полиции» будут следить за порядком в местах, наиболее популярных среди свадебных процессий, в том числе на площадях, в парках культуры и отдыха, в местах воинской славы. Отслеживать кортежи предполагается и с воздуха с помощью аэростата.

Как отметил министр, полицейские непременно будут вести себя вежливо и корректно.