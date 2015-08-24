Власти Германии предложили создать в ЕС центры регистрации мигрантов

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Франсуа Олландом, передает Би-би-си.

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По словам Ангелы Меркель, в ЕС уже договорились совместно построить такие центры в Греции и Италии, куда прибывает наибольшее число мигрантов. При этом, по словам канцлера, строительство должно закончиться уже в этом году. "Медлить нельзя", - предупредила канцлер.

Франсуа Олланд поддержал свою коллегу, отметив, что миграция представляет проблему для всей Европы. По его словам, специализированные центры будут заниматься регистрацией всех прибывающих мигрантов. При этом Франсуа Олланд призвал различать мигрантов, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища, и нелегальных мигрантов. Действия последних французский президент назвал понятными, но "абсолютно неприемлемыми".

Ранее Ангела Меркель резко осудила радикальные выступления против мигрантов. Десятки человек, в том числе несколько полицейских, получили ранения в выходные в ходе беспорядков близ центра для мигрантов в городе Хайденау под Дрезденом.

Число мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза, достигло в июле 107 500 человек. Более половины из них хотят добраться до Германии. Большинство этих мигрантов - из Сирии, Афганистана и африканских стран.