Эксперты рекомендуют НАТО и России принять меры для минимизации риска войны

С таким призывом в среду выступила группа бывших министров иностранных дел и обороны, передает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters. В условиях, когда Россия и НАТО все активнее проводят военные учения в связи с кризисом в Украине, такие инциденты, как воздушные сближения самолетов соперничающих сторон происходят все чаще.

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Четырнадцать экспертов, среди которых бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший министр обороны Германии Фолькер Руге и их коллеги из Великобритании, Франции, Испании и Турции, призвали к созыву встречи НАТО-Россия на высоком уровне, отмечая, что первостепенное значение имеет выработка правил взаимодействия в воздушном и морском пространстве.

"Сложившаяся ситуация может привести к опасному просчету или инциденту, которые могут вызвать эскалацию кризиса или даже прямую военную конфронтацию", – говорится в докладе, опубликованной Европейской сетью лидерства.

Лондонская аналитическая организация, которая ранее в этом месяце заявила, что обе стороны готовятся к возможной войне, сообщила, что зафиксировала 66 "близких военных контактов" между силами России и НАТО, а также между военными России и нейтральных Финляндии и Швеции, которых НАТО рассматривает как партнеров.

Отсчет ведется с марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крымский полуостров. Уже в следующем месяце началась война между пророссийскими сепаратистами на востоке Украины и правительственной армией.

Эксперты говорят, что в соглашении, которое может быть основано на аналогичном пакте между США и Китаем, должны быть перечислены действия, которых следует избегать, например, имитации нападения вблизи военных кораблей или самолетов другой стороны.

Если же подобные учения или стрельбы все же проводятся, о них необходимо своевременно уведомлять и иметь согласованные радиочастоты и словарь сигналов.

В докладе говорится, что НАТО и Россия уже втянулись в цикл "действие – ответное действие", который может быть сложно прервать.

"История полна примеров международных кризисов и эскалаций напряженности, которые начинали развиваться сами по себе и приводили к конфликту, даже когда ни одна из сторон не хотела этого", – отмечается в докладе.