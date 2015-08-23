Президент Польши призывает НАТО разместить военные базы в Центральной Европе

Только так может быть обеспечена безопасность в регионе, заявил он в воскресенье, 23 августа, во время встречи в Таллинне с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, передает Deutsche Welle.

"Мы призываем и ожидаем, что дружные союзники разместят военные части и вооружение на территориях, которые сегодня являются восточным флангом Альянса", - подчеркнул Дуда. Польский президент добавил, что в меняющемся мире и учитывая "имперские тенденции", НАТО также должно измениться. "Мы не должны мириться с нарушением международного права", - сказал Дуда с учетом действий России против Украины.

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В свою очередь эстонский президент также подчеркнул, что "не существует мира без признания международного права" и призвал развивать военный потенциал, чтобы быть в состоянии отвечать на вызовы. "Война против Украины показывает, насколько хрупкой является свобода", - добавил Ильвес.

Он также призвал Североатлантический альянс реагировать на новые вызовы: "Мы должны дать четкий посыл, что готовы защищать всех и каждого члена Альянса". По словам Ильвеса, речь идет не об успокоении восточных государств НАТО, а о политике сдерживания. "Наш восточный сосед рассматривает этот регион как уязвимую территорию, место, где решимость и обязательства НАТО могут быть проверены", - подчеркнул Ильвес.

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Ранее Дуда уже заявлял, что НАТО относится к его стране как к "буферной зоне" между Россией и Германией и призвал НАТО разместить на территории Польши военные базы.

Ранее УНИАН сообщал, что новоназначенный президент Польши Анджей Дуда раскритиковал НАТО за отношение к его стране как к буферной зоне, а не как полноправного члена. По словам Дуды, Альянс не осуществляет задекларированную политику и не адаптирует свою стратегию на восточных границах после "империалистических действий России в Украине и Грузии".