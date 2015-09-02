Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Об этом сообщает Новое Время.

Отмечается, что каждый член Совета поочередно председательствует в СБ в течение одного месяца, выбор председательствующих в Совете государств-членов проводится по английскому алфавиту.

"1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация", - говорится в сообщении организации.

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Ранее УНИАН сообщал, что Соединенное Королевство, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции относительно добровольного отказа от применения права вето в случаях, когда нужно принять срочные меры для прекращения массовых преступлений.