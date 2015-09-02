Председательство в Совбезе ООН перешло к России
01:02, 02 сентября 2015Мир
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1 сентября Российская Федерация стала председателем Совета безопасности ООН, на заседаниях которой недавно подвергалась критике за саботаж расследования гибели рейса MH17.
REUTERS
Об этом сообщает Новое Время.
Отмечается, что каждый член Совета поочередно председательствует в СБ в течение одного месяца, выбор председательствующих в Совете государств-членов проводится по английскому алфавиту.
"1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация", - говорится в сообщении организации.
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Ранее УНИАН сообщал, что Соединенное Королевство, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции относительно добровольного отказа от применения права вето в случаях, когда нужно принять срочные меры для прекращения массовых преступлений.
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