ФСБ начнет строительство забора на границе с Донецкой областью

Заказчиком строительства является Управление ФСБ России по Ростовской области. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок, сообщает Lenta.ru

«Выполнение работ по строительству оградительного забора из сварных заборных секций с V-образными наконечниками, спиральным барьером безопасности из АКЛ (армированной колючей ленты) из материалов подрядчика», — указывается на сайте.

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Стоимость оградительных сооружений — почти 10 миллионов рублей.

Как сообщается, до конца года должно появиться более трех километров сооружений.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина реализует на границе с Россией проект «Европейский вал». Сначала проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, - 4 млрд грн.

До конца года на строительство «Европейского вала» в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.