Виза в ЕС Кобзону - законное исключение из правил

Не смотря на присутствие Кобзона в санкционных списках ЕС, ему на законных основаниях разрешили въехать на территорию Евросоюза.

"Санкционный режим ЕС предусматривает возможность того, что страны-члены из соображений неотложной гуманитарной необходимости в отдельных случаях делают исключение из запрета на въезд", - сообщает DW.

В соответствии с юридическими актами, в ограничении на въезд могут быть исключения, связанные с гуманитарной необходимостью отдельных лиц.

В документе при этом отмечается, что освобождение от одной из санкционных мер не дает права на освобождение от других ограничений.

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Для подобных исключений страна-член ЕС должна сообщить об этом Совет ЕС. Если ни один из членов Совета не будет проти, такое исключение из правил может предоставляться.

Ранее сообщалось, что Кобзон получил разрешение на въезд в зону ЕС благодаря содействию Путина. "Я благодарен Путину. Благодаря его вмешательству мне дали медицинскую визу".

По данным СМИ певец будет лечиться в Италии.