В Тюмени запретили публично говорить о повышении цен
13:46, 30 августа 2015Мир
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Такую меру чиновники объясняют «непонятной ситуацией с курсом рубля».
REUTERS
В Тюмени поставщикам и торговым сетям запретили публично говорить о повышении цен, передает Эхо Москвы.
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Нарушителям будет вынесено предостережение, заявляют в местном Управлении федеральной антимонопольной службы. Такую меру чиновники объясняют «непонятной ситуацией с курсом рубля».
Чиновники опасаются, что, если кто-то будет публично заявлять о повышении цен на продукты, то все остальные на рынке тоже поднимут цены.
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