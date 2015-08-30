В Тюмени запретили публично говорить о повышении цен

В Тюмени поставщикам и торговым сетям запретили публично говорить о повышении цен, передает Эхо Москвы.

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Нарушителям будет вынесено предостережение, заявляют в местном Управлении федеральной антимонопольной службы. Такую меру чиновники объясняют «непонятной ситуацией с курсом рубля».

Чиновники опасаются, что, если кто-то будет публично заявлять о повышении цен на продукты, то все остальные на рынке тоже поднимут цены.