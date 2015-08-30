BBC: Евросоюз будет проверять пассажиров поездов и их багаж

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев рассказал о новых мерах безопасности на железнодорожном транспорте в Европе. Мероприятия согласовали страны-члены ЕС на экстренной встрече в Париже, передает BBC Украина.

Саммит назначили после нападения на пассажиров высокоскоростного поезда, следовавшего из Амстердама в Париж, в прошлую пятницу, когда только благодаря решительным действиям нескольких пассажиров удалось избежать большого количества жертв.

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Министр рассказал о четырех нововведениях: это усиление контроля за пассажирами и их багажом на станциях, ужесточение законодательства об обороте огнестрельного оружия, а также более тесное сотрудничество спецслужб Европейских стран.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что, хотя и невозможно сразу начать проверку миллионов людей, которые ежедневно совершают поездки на железнодорожном транспорте по всем странам Евросоюза, но улучшений в этой сфере можно достичь немало.

Во встрече принимали участие министры из Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Швейцарии.

Нападение на пассажиров высокоскоростного поезда Thalys, следовавшего из Амстердама до Парижа, было совершено 21 августа.

В результате стрельбы, которую устроил марокканец Аюб Каззани, ранения получили трое людей. Нападающего через несколько минут нейтрализовали сами пассажиры. Инцидент произошел близ города Аррас на северо-востоке Франции.

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В схватку с нападавшим вступил Спенсер Стоун, служащий в военно-воздушных силах США. Ему помогал Алек Скарлатос, член Национальной гвардии США, который недавно вернулся из командировки в Афганистан, и британец Крис Норман, который помог связать нападающего.

Каззани был вооружен автоматом Калашникова, автоматическим пистолетом с несколькими заряженными магазинами, а также имел при себе канцелярский резак для открывания коробок. В настоящее время он в тюрьме особого режима во Франции, его обвиняют в подготовке и попытке совершения террористического акта.