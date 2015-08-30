Генсек НАТО посетит Чешскую Республику

По приглашению премьер-министра Богуслава Соботки в Чешскую Республику приедет с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Радио Прага.

Его приезд на минувшей неделе одобрило правительство. Визит состоится 9 и 10 сентября.

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«Главной темой встречи премьера и главы НАТО будет адаптация Североатлантического альянса к изменениям ситуации с безопасностью. Кроме того, речь пойдет о Плане действий по подготовке НАТО, который был принят в 2014 году на саммите в Уэльсе, о роли Чехии в его составлении и о подготовке саммита НАТО, который пройдет в июле 2016 года в Варшаве», - отмечается в сообщении.

Во встрече также примут участие министр финансов Андрей Бабиш, зампредседателя правительства по вопросам науки, исследований и инноваций Павел Белобрадек, министр обороны Мартин Стропницкий и министр иностранных дел Лубомир Заоралек.

Столтенберг также встретится с президентом страны Милошем Земаном.