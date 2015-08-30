Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Германии эвакуируют 10 тысяч человек

Около 10 тыс. жителей германского города Кобленц вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

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Вес бомбы составляет около 1 тонны, она была обнаружена во время строительных работ в четверг. Когда эвакуация будет завершена, саперы попытаются удалить взрыватель.

Всего на Германию во время Второй мировой войны было сброшено более 2 млн бомб, более 20% из которых не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, эти снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.