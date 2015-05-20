В Германии эвакуировали 31 тысячу человек из-за бомбы времен Второй мировой
03:01, 20 мая 2015Мир
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Около 31 тыс. жителей немецкого города Ганновера будут эвакуированы в течение вечера из своих домов из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны
REUTERS
Об этом сообщили во вторник в местной полиции, пишет ТАСС.
Бомба была обнаружена в южной части этого нижнесаксонского города при строительных работах, ее вес достигает 250 кг. Саперы попытаются удалить детонатор; если этого сделать не получится, то придется уничтожать снаряд управляемым взрывом.
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"Никакой угрозы для местного населения нет. Люди будут временно размещены в больницах и школах. После обезвреживания они смогут вернуться в свои дома", - заявил представитель полиции.
В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено свыше 2 млн. бомб. Более 20% из них не разорвались.
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