В Германии эвакуировали 31 тысячу человек из-за бомбы времен Второй мировой

Об этом сообщили во вторник в местной полиции, пишет ТАСС.

Бомба была обнаружена в южной части этого нижнесаксонского города при строительных работах, ее вес достигает 250 кг. Саперы попытаются удалить детонатор; если этого сделать не получится, то придется уничтожать снаряд управляемым взрывом.

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"Никакой угрозы для местного населения нет. Люди будут временно размещены в больницах и школах. После обезвреживания они смогут вернуться в свои дома", - заявил представитель полиции.

В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено свыше 2 млн. бомб. Более 20% из них не разорвались.