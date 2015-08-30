В России в результате пожара в СИЗО погибло минимум четыре человека

Пожар произошел в субботу около 18:00 в карцере СИЗО №1 в центре Ульяновска (Россия), сообщают РИА Новости.

Отмечается, что была проведена эвакуация порядка 35 подследственных и сотрудников российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Возгорание удалось потушить только через три часа.

"По официальным данным, размещенным на сайте областной ФСИН, на 1 июля 2015 года в СИЗО содержались 432 человека при его максимальной вместимости в 698 подследственных", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что МЧС региона сообщает о пяти погибших, тогда как официальные комментарии Федеральной службы исполнения наказаний и властей области содержат информацию о четырех жертвах пожара.

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"По данным ФСИН, все четверо погибших являются подследственными, среди семи выявленных на данный момент пострадавших один сотрудник ведомства. Он находится в тяжелом состоянии", - отмечает издание.