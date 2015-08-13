Ущерб от пожара на Москве-реке оценили в 467 тысяч долларов
В мэрии Москвы заявляют, что по предварительным данным, виновником является АО "Мостранснефтепродукт".
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков возложил ответственность за пожар на Москве-реке на компанию "Мостранснефтепродукт", пишет Русская служба Би-би-си.
"По предварительным данным, виновником является АО "Мостранснефтепродукт", и заявление одного из представителей "Транснефти" не имеет под собой никакого обоснования", - заявил Бирюков.
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В "Транснефти" ранее заявили, что авария произошла на коллекторе "Мосводостока". По данным Бирюкова, участок, где произошло возгорание, более чем на 200 метров выше по течению, чем коллектор.
Ущерб от пожара в мэрии оценили примерно в 30 млн рублей (467,5 тыс. долларов).
Инцидент произошел на границе столичных районов Марьино и Братеево в среду вечером.
В Росприроднадзоре сообщили, что возгорание произошло из-за разрыва подземного нефтепровода. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок.