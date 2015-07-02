Сербия усилит контроль за потоком мигрантов
Сербия усилит контроль за потоком нелегальных мигрантов, главным образом из Македонии, но выступает против возведения стены на границе с Венгрией.
Об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич на встрече в Будапеште со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщает радио "Свобода".
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Александр Вучич сказал, что идея Венгрии отмежеваться стеной для остановки нелегальных мигрантов с Сербией последней "не нравится".
Виктор Орбан в свою очередь сказал, что 4-метровый забор, который Венгрия хочет построить вдоль 175-километрового участка на границе с Сербией – это "вынужденная мера", и не направлена против своего южного соседа.
Венгрия заявляет, что в этом году полиция задержала более 67 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из этого числа прибывают из Сербии.
Более 34 тыс. мигрантов, главным образом из Македонии и Болгарии, были задержаны при попытке попасть и остаться на территории Сербии.