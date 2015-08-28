Die Zeit: Страх политической комы

Об этом сообщает Захариас Захаракис в статье под названием «Страх политической комы», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

В одном людей в Греции обвинить нельзя: в том, что за пять лет кризиса они утратили желание участвовать в политической жизни страны. Явка на трех предыдущих парламентских выборах и референдуме была высокой. И это вовсе не связано с обязанностью участия в выборах, которая распространяется на всех греков в возрасте 18 лет и старше. Ведь тот, кто не пойдет голосовать, в любом случае не будет иметь дело с последствиями.

Но этим летом все изменилось: греков мало интересуют выборы 20 сентября. Общественных дискуссий почти не слышно. «Никто, кажется, этим не интересуется, кроме самих политиков», отмечает газета «Kathimerini». Тому есть множество причин.

Вероятно, наиболее важная причина – большая вялость: у Греции заканчиваются альтернативы. Алексис Ципрас и его партия «Сириза» своим политическим подъемом обязаны обещанию, что они покончат с мерами жесткой экономии и с помощью своей социальной политики выведут страну из кризиса. Этого, похоже, теперь уже точно не будет, третий пакет помощи влечет за собой продолжение текущей политики. Разочарование от этого пришло с некоторым опозданием.

«Сириза» и «Новая Демократия» примерно на равных

Поэтому Ципрасу очень сложно объяснить избирателям, почему они по-прежнему должны за него голосовать. Единственное обещание, которое ему остается, он повторил в среду в телевизионном интервью: он хочет победить «национальную связку», коррупцию. Но если предыдущие правительственные партии вернутся к власти, все останется по-старому.

Но, кажется, это не удовлетворило избирателей. Первые опросы показывают значительные потери для партии «Сириза»: она получила только около 28 процентов. В ходе переговоров с ЕС, рейтинг находился на уровне 40 процентов.

Ципрасу навредил также распад его партии. «Сириза» расколота», говорит политолог Василики Георгиаду из афинского Университета Пантеон. «Не только 25 членов фракции Ципраса основали новую партию и выступают против программы жесткой экономии». Другие известные политики партии «Сириза» теперь отделяются: председатель парламента Зои Константопулу или бывший министр финансов Янис Варуфакис. Даже более умеренные депутаты покинули фракцию. «Ципрас мог удерживать это сборное движение из многих политических групп из-за сопротивления мерам жесткой экономии. Этот объединяющий элемент теперь исчез».

У Ципраса плохие перспективы. Кроме того, бывший противник теперь выступает с другим лицом. Возможно, то, что консервативная партия сейчас восстанавливается и в опросах лишь немного уступает «Сиризе», связано с отставкой председателя «Новой демократии» Антониса Самараса. На самом деле Вангелис Меймаракис должен был принять на себя руководство партией только на временной основе, но «он очень хорошо справляется сейчас», говорит Георгиаду. «У Меймаракиса относительно нейтральный профиль и он близок к народу». Это хорошо принимают в партии и среди избирателей.

Решающий вопрос: Кто окажется сильнейшим после выборов в сентябре? Для формирования правительства это играет важную роль, потому что в Греции соответствующая фракция получает бонус из 50 мест в парламенте. Если «Сириза» окажется сильнейшей, это будет трудно. Несмотря на бонус, Ципрасу, возможно, потребуется по меньшей мере два партнера, чтобы получить достаточно мест для своего правительства. Очень сомнительно, что его нынешний партнер по коалиции «АНЭЛ» снова пройдет в парламент, потому что партия Панайотиса Камменоса, которая выступала, прежде всего, против экономии, теперь поддерживает эту программу. С кем же тогда должен создать коалицию Ципрас?

Можно считать предвыборной кампанией то, что в своем телевизионном интервью на этой неделе он исключил правительство с социалистическим «ПАСОК» или либералами из «То Потами». После 20 сентября совершить перелом в этом вопросе будет нелегко. Ужасным сценарием стал бы политический застой, потому что ответственные лица не в состоянии сформировать правительство. В Греции это было бы не впервые.

«Создается впечатление», говорит политолог Георгиаду, «будто «Сириза» больше не хочет руководить». В этом легче убедить сторонников: «Ципрас подписал новую программу, чтобы не допустить краха Греции. Но сейчас он не хочет брать на себя ответственность за реализацию, потому что на самом деле он не поддерживает эти меры».

Другой вариант – победа «Новой демократии». При низкой явке избирателей это не исключено – Ципрас раньше всегда пользовался повышенной активностью. Однако, консерваторы опираются на более или менее твердый костяк лояльных избирателей. Тогда , вероятно, формирование нового правительства прошло бы довольно быстро: вместе с «ПАСОК» и «То Потами». Обе уже выразили свою готовность. В таком случае, эпизод с Алексисом Ципрасом в Греции закончился бы – по крайней мере, на данный момент.