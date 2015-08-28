В США 17-летнего подростка приговорили к 11 годам тюрьмы за связи с "Исламским государством"

Как передает Reuters 17-летний Али Амин из города Манассас в своем блоге объяснял, как использовать биткоин для оказания финансовой поддержки боевикам ИГ, пишет Лента.ру.

"Сегодняшний приговор продемонстрировал, что тех, кто использует соцсети для помощи боевикам ИГ, будут судить не менее строго, чем тех, кто отправляется воевать на стороне "Исламского государства", — заявила прокурор Дана Боенте.

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Как выяснили в организации SITE, занимающейся мониторингом активности экстремистов в интернете, у подростка в Twitter было около 4 тысяч подписчиков, он также активно общался с боевиками и вербовщиками ИГ.

По данным следствия, Амин помог 18-летнему Резу Никнеджаду из Вирджинии в январе этого года отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к исламистам.