"Исламское государство" захватило новые территории у границы Турции
16:05, 27 августа 2015Мир
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Боевики "Исламского государства" захватили новые территории в Сирии, которые до этого контролировали сирийские повстанцы.
REUTERS
Наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Великобритании, сообщили, что боевики захватили 5 деревень, в том числе две вблизи границы с Турцией, сообщает радио "Свобода".
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"Исламское государство" объявило о захвате трех деревень в регионе и окружении контролируемого повстанцами города Мареа, в 20 км к югу от турецкой границы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вскоре будет проведена операция против боевиков на границе.
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