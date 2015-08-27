"Исламское государство" захватило новые территории у границы Турции

Наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Великобритании, сообщили, что боевики захватили 5 деревень, в том числе две вблизи границы с Турцией, сообщает радио "Свобода".

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"Исламское государство" объявило о захвате трех деревень в регионе и окружении контролируемого повстанцами города Мареа, в 20 км к югу от турецкой границы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вскоре будет проведена операция против боевиков на границе.