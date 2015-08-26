У австралийского рыбака конфисковали бомбу времен Второй мировой
07:36, 26 августа 2015Мир
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Австралийская полиция конфисковала у рыбака неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, после того как мужчина "похвастался" находкой всему городу.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Житель маленького городка Милингимби на севере страны Дэмиан Ламсден, занимающийся охотой на крабов, нашел небольшую бомбу по дороге с работы. Он положил взрывное устройство в заднюю часть своего пикапа и стал возить его по городу, чтобы показать другим жителям.
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Ламсден собирался хранить бомбу на видном месте на каминной полке у себя в доме. Однако, когда он отправил фотографию взрывного устройства своему начальнику, тот позвонил в полицию.
Полицейские заставили Ламсдена и его семью покинуть дом, пока там работали саперы. Бомбу позже взорвали военные.
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