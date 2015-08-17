В столице Таиланда в результате теракта погибли 15 человек, ранены 80
16:37, 17 августа 2015Мир
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В результате теракта в центре столицы Таиланда Бангкоке погибли 15 человек, ранены 80.
REUTERS
Об этом сообщил в прямом эфире Нейшн-ТВ представитель городского управления полиции Бангкока, передает РИА Новости.
Представитель полиции также сообщил, что было найдено еще одно взрывное устройство. В настоящее время его разминируют саперы.
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Мощный взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища.
На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.
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