В столице Таиланда в результате теракта погибли 15 человек, ранены 80

Об этом сообщил в прямом эфире Нейшн-ТВ представитель городского управления полиции Бангкока, передает РИА Новости.

Представитель полиции также сообщил, что было найдено еще одно взрывное устройство. В настоящее время его разминируют саперы.

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Мощный взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища.

На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.