Яценюк видит прогресс в переговорах с ЕС о новом усиленном соглашении

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает прогресс в переговорах с Европейским Союзом о новом усиленном соглашении, но считает, что до его подписания еще остается много времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Лиссабоне после встречи с председателем Ассамблеи Португалии Жайме ГАММА.

«Нужно потерять еще много времени для того, чтобы такое соглашение было подписано, но прогресс является выдающимся. Давайте дождемся саммита Украина-ЕС», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить договор о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершился в начале 2008 года.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что до сентября Украине удастся завершить переговоры о новом усиленном соглашении с ЕС.

Саммит Украина-ЕС запланирован на сентябрь 2008 года.