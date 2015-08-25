СМИ: Арестован мужчина, назвавший себя организатором взрывов в китайском Тяньцзине

Об этом со ссылкой на Хунаньское спутниковое телевидение сообщает ТАСС.

Как отмечается, через два дня после происшествия на складе логистической компании "Жуйхай", в результате которого 12 августа погибли не менее 135 человек и около 800 получили ранения, на одном из китайских форумов появилось сообщение 28-летнего безработного жителя уезда Юнжоу по фамилии Тань, утверждавшего, что он заложил на складе вблизи бочек с бензином большое количество сухого спирта, поджег его и убежал.

"Хотя я и совершил ошибку со взрывом в Тяньцзине, но я об этом не сожалею", - написал арестованный.

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Согласно сообщению, уже на следующий день за ним пришли полицейские.

Хотя информация в сообщении Таня, как выяснилось в ходе расследования, не соответствовала действительности, полиция применила к нему административный арест на пять дней за "фабрикацию и распространение ложной террористической информации".

О мотивах поступка правонарушителя не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в промышленной зоне города Тяньцзинь на востоке Китая прогремели 2 мощных взрыва, в результате чего на месте происшествия начался пожар. Из-за этого в атмосферу в больших концентрациях попало высокотоксическое вещество цианид натрия. Власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе трех километров от промышленной зоны Тяньцзинь.