В Китае на складах порта раздались новые взрывы, жителей города срочно эвакуируют - СМИ

Как сообщает Новое Время со ссылкой на местные СМИ, проводится срочная эвакуация населения в периметре трех километров от места взрывов.

Сообщается, что несмотря на непрекращающиеся попытки потушить возгорание, пламя усилилось и оставляет черные клубы дыма в небе над местом происшествия.

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По последним данным, количество погибших от сильнейшего пожара в Тяньцзине выросло до 85, из них 21 пожарный. В больницах до сих пор находятся более 720 раненых.

Взрыв произошел 12 августа на складе компании Жухай в городском районе Бинхай. По свидетельству журналистов, о силе взрыва может свидетельствовать тот факт, что были выбиты стекла зданий, расположенных в радиусе примерно 2 км от места взрыва.