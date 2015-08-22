КНДР разместила гаубицы в демилитаризованной зоне, чем нарушила соглашение о перемирии в Корее - СМИ

КНДР разместила в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами гаубицы калибром 76,2 миллиметра, сообщает со ссылкой на неназванные источники информационное агентство Рёнхап, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении агентства, размещение северокорейских средств артиллерии в демилитаризованной зоне является нарушением соглашения о перемирии в Корее от 1953 года.

Число орудий, о которых идет речь, не упоминается.

По данным агентства, сведения о войсках КНДР южнокорейские военные собирают с помощью беспилотников.

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К вечеру по местному времени (11.00 по Киеву) в субботу истекает 48-часовой срок ультиматума КНДР с требованием прекратить вещание из громкоговорителей против северокорейской стороны. Если требование не будет выполнено, Пхеньян грозит уничтожить звуковещательные установки. Власти Южной Кореи заявили, что не собираются сворачивать средства психологической войны против КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в четверг 20 августа, когда в Южной Корее было объявлено об обстреле её территории артиллерией КНДР. Более часа спустя, артиллерия Южной Кореи открыла "ответный" огонь в направлении источника огня противника, произведя около трех десятков выстрелов. Северная Корея со своей стороны заявила, что южане стреляли безо всякой причины. В итоге обе стороны обвиняют друг друга в "провокациях" и грозят возмездием.