КНДР запустила еще шестнадцать ракет малой дальности

Запуски были произведены ночью по местному времени. Сообщается, что ракеты пролетели около 60 километров и упали в воды Японского моря.

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Как и накануне, пуски были произведены из города Вонсан, расположенного на восточном побережье страны. Агентство отмечает, что испытания проводились без предупреждения, передает Lenta.ru.

Утром 22 марта КНДР запустили 30 ракет в том же направлении. 16 марта северокорейская армия запустила 25 баллистических ракет. Кроме того, пуски производились и в начале марта.