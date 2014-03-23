КНДР запустила еще шестнадцать ракет малой дальности
09:38, 23 марта 2014Мир
3 0
Северная Корея 23 марта запустила шестнадцать ракет малой дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
REUTERS
Запуски были произведены ночью по местному времени. Сообщается, что ракеты пролетели около 60 километров и упали в воды Японского моря.
Читайте такжеКНДР стала второй после Сирии страной, поддержавшей российское вторжение в Украину
Как и накануне, пуски были произведены из города Вонсан, расположенного на восточном побережье страны. Агентство отмечает, что испытания проводились без предупреждения, передает Lenta.ru.
Утром 22 марта КНДР запустили 30 ракет в том же направлении. 16 марта северокорейская армия запустила 25 баллистических ракет. Кроме того, пуски производились и в начале марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter