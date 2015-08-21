В Стамбуле вновь стреляют: неизвестные открыли огонь в полицейском участке
10:51, 21 августа 2015Мир
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Двое неизвестных открыли огонь в полицейском участке в одном из европейских районов Стамбула.
REUTERS
Инцидент произошел сегодня утром в полицейском участке района Эсеньюрт европейской части города, сообщает агентство Anadolu. Стрелявшие скрылись с места преступления.
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Полиция организовала операцию по поиску и задержанию стрелков.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщал УНИАН, 19 августа произошла стрельба у дворца Долмабахче, где размещается официальная резиденция премьер-министра Турции. Полицейские задержали двух подозреваемых с автоматическим оружием рядом со зданием консульства Германии.
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