В Стамбуле вновь стреляют: неизвестные открыли огонь в полицейском участке

Инцидент произошел сегодня утром в полицейском участке района Эсеньюрт европейской части города, сообщает агентство Anadolu. Стрелявшие скрылись с места преступления.

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Полиция организовала операцию по поиску и задержанию стрелков.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 19 августа произошла стрельба у дворца Долмабахче, где размещается официальная резиденция премьер-министра Турции. Полицейские задержали двух подозреваемых с автоматическим оружием рядом со зданием консульства Германии.