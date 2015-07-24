В Стамбуле начался масштабный антитеррористический рейд

В пятницу, 24 июля, отдел по борьбе с терроризмом полиции Стамбула начал масштабный антитеррористический рейд в 26 районах города.

Об этом сообщает The Daily Sabbah.

В операции задействовано более 5 тысяч сотрудников полиции, в том числе 2 тысячи бойцов подразделений спецназа.

В ходе рейда полиция планирует проверить 140 адресов.

Операция стала реакцией турецких властей на недавние терракты на юго-востоке страны, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Полиция ставит перед собой цель задержание всех пребывающих на территории Стамбула членов террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и связанных с ней радикальных групировок.

По информации издания, во время рейда, в стамбульском районе Багджилар по сотрудникам полиции был открыт огонь изнутри одного из домов. В результате оперативных действий террористка была обезврежена, а ее оружие изъято.

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Как сообщал УНИАН, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган дал согласие на использование США турецкой авиабазы для нанесения ударов по ИГИЛ. Бомбардировки ИГ будут осуществлять как пилотируемые самолеты, так и беспилотники.