СМИ обнародовали подробности стрельбы у дворца Долмабахче в Стамбуле

В результате стрельбы был ранен один сотрудник турецкой полиции, пишет Новое время со ссылкой на Hurriyet Daily. Его состояние оценивается как нетяжелое.

Отмечается, что сообщений о других пострадавших или жертвах нет. Нападавшие были оперативно задержаны по дороге к посольству Германии, передает CNN Turk.

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В здании дворца, который является популярной туристической достопримечательностью, размещается также офис премьер-министра страны.

Кроме этого, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters, канцелярия губернатора города в вооруженном нападении обвинила "террористическую группировку".

Напомним, сегодня, 19 августа, в столице Турции возле туристического объекта неизвестные открыли стрельбу.