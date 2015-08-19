СМИ обнародовали подробности стрельбы у дворца Долмабахче в Стамбуле
Двое вооруженных автоматами людей привели в действие небольшое взрывное устройство и открыли огонь по полицейскому посту у входа в дворец Долмабахче в Стамбуле.
В результате стрельбы был ранен один сотрудник турецкой полиции, пишет Новое время со ссылкой на Hurriyet Daily. Его состояние оценивается как нетяжелое.
Отмечается, что сообщений о других пострадавших или жертвах нет. Нападавшие были оперативно задержаны по дороге к посольству Германии, передает CNN Turk.
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В здании дворца, который является популярной туристической достопримечательностью, размещается также офис премьер-министра страны.
Кроме этого, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters, канцелярия губернатора города в вооруженном нападении обвинила "террористическую группировку".
Напомним, сегодня, 19 августа, в столице Турции возле туристического объекта неизвестные открыли стрельбу.