ЕС и ООН раскритиковали Словакию за отказ принимать мигрантов-мусульман

Министерство внутренних дел Словакии объявило, что предоставит убежище лишь 200 сирийцам-христианам, передает радио "Свобода". Пресс-секретарь МВД Микаэла Пауленова сказала, что именно христиане "имеют большой потенциал для безболезненной интеграции в наше общество". Она добавила, что в Словакии немного мусульман, а мечетей вообще нет.

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ООН и европейские чиновники не согласились с таким подходом. "Мы призываем страны не прибегать к дискриминации", – сказал представитель Агентства ООН по делам беженцев в Центральной Европе Бабар Балоч.

"Отказ принять беженцев на основании их религии является вопиющей дискриминацией. Словакия должна изменить свое отношение", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Словакия, Чехия, Венгрия, Польша в июне заблокировали план Евросоюза по распределению мигрантов, которые прибывают в Италии и Греции. Эти страны заявили, что они готовы помочь, но только на добровольной основе.