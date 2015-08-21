В правящей партии Греции произошел раскол

Таким образом, в партии Алексиса Ципраса, который накануне подал в отставку с поста главы правительства Греции, произошел раскол, пишет украинская редакция "Немецкой волны". Представители радикально настроенного левого крыла политсилы заявили о создании собственной партии. Заявление обнародовано на сайте "Левой платформы".

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Согласно сообщениям немецких СМИ, инициаторы основания новой политической силы видят своей главной задачей борьбу против проведения политики экономии и реформ по требованию международных кредиторов Греции.

Авторы заявления считают, что представляют интересы 62% греческих избирателей, которые во время референдума 5 июля сказали "нет" реформам, говорится в заявлении. Новая партия пойдет на намеченные на 20 сентября выборы с требованием прекратить все программы помощи для Греции и отменить уже проведенные меры по сокращению социальных программ. Основатели партии уверяют, что стремятся прекратить распродажу государственного имущества и вывести Грецию на "новый курс национальной независимости".

Официально об учреждении новой политической силы будет объявлено сегодня, сообщают немецкие издания.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил вечером 20 августа, об отставке своего правительства, что означает проведение новых парламентских выборов в стране.