Греция может провести досрочные парламентские выборы 20 сентября

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас готов был объявить досрочные выборы в связи с расколом внутри правящей партии СИРИЗА относительно нового соглашения с кредиторами на 86 млрд евро.

Ожидалось, что Ципрас проведет встречу со своими ведущими советниками в четверг днем перед тем, как принять окончательное решение.

Одна группа советников премьера призывала его провести выборы не позднее, чем в течение 20-27 сентября, чтобы правительство смогло преодолеть внутренний раскол.

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В то же время другая группа советовала Ципрасу проводить выборы не ранее 11 октября для того, чтобы иметь возможность имплементировать часть реформ, предусмотренных новой программой финпомощи и построить доверительные отношения с кредиторами.

Одним из представителей первой группы является министр энергетики Греции Панос Скурлетис, который считает, что нужно решать вопрос раскола в правящей партии быстро.

Напомним, ранее сообщалось, что Ципрас допускает проведение референдума среди членов своей партии СИРИЗА по соглашению с кредиторами.

Как известно, 20 августа Греция получила 13 млрд евро в рамках первого транша финпомощи. При этом 12 млрд из этих средств будут использованы для погашения задолженности, в том числе и бридж-кредита, который предоставлялся ранее.