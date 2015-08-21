В Южной Корее предупредили КНДР о "жестоком возмездии" в случае провокаций

Южная Корея пообещала жестко мстить за любой вид нападения Северной Кореи, и КНДР будет нести всю ответственность за данные жесткие действия, передает ZN.UA со ссылкой на Yonhapnews.

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Сообщается, что на экстренном совещании вооруженных сил Южной Кореи, министр обороны страны Хан Мин Ку также приказал армии "решительно реагировать" на любые атаки со стороны КНДР.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе демилитаризованной зоны войска КНДР и Республики Корея обменялись артиллерийским огнем.

Пхеньян уведомил южнокорейских военных телефонограммой, что начнет боевые действия, если до пятницы не прекратят вещание и не будут убраны громкоговорители, через которые ведется психологическая война против Пхеньяна. В свою очередь Южная Корея заявила, что не будет прекращать вещание из громкоговорителей.