Глава Пентагона призвал Турцию приложить больше усилий для борьбы с исламистами

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Эштон Картер отметил, что Турции необходимо активизировать усилия по защите ее протяженной границы с Ираком и Сирией. "Через эту границу проходит снабжение и боевики для исламистов", - сказал глава Пентагона.

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Власти Турции настаивают, что будут вести войну против любого" вида терроризма, не только против "Исламского государства". В частности, параллельно с началом авиаударов по исламистам после нападения на границе, Турция начала бомбить позиции курдов, что завершило перемирие между сторонами. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не видит возможности мирного урегулирования вопроса с курдами.