Турция нанесла новые авиаудары по позициям курдов в Ираке

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В частности, турецкие истребители F-16 вылетели из города Диярбакыр на юго-востоке Турции и направились в сторону тыловых баз "Рабочей партии Курдистана" на горе Кандиль.

"Примерно в 21.00 турецкие самолеты начали бомбить некоторые из наших позиций в двух областях к северу от Дохук и на север от Эрбиле", - заявил представитель Рабочей партии Курдистана в Ираке Бахтияр Доган.

Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Турции возросло до 28 человек (фото, видео)Анкара 24 июля начала свою кампанию против "Исламского государства" в Сирии, но затем расширила ее и на курдов в соседнем Северном Ираке, которые сами резко выступают против джихадистов.

Перед этим турецкие власти обвинили курдов в убийстве двух военных, которые погибли в ночь на воскресенье от взрыва в автомобиле.

Как сообщалось, власти Турции объявили о срочных консультациях НАТО по статье 4 устава Альянса из-за ситуации в стране.