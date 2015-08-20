Die Zeit: Холодная война в вечной мерзлоте?

Не только Россия наращивает вооружение в Арктике, но и все соседи. Наихудшей опасностью при этом могут стать большие невыгодные инвестиции.

Об этом Йохен Биттнер сообщает в своей статье «Холодная война в вечной мерзлоте?», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Россия сейчас разжигает новую войну? На этот раз, на крайнем севере, чтобы прибрать к рукам природные ресурсы Арктики? Об этом можно было недавно прочитать в некоторых новостях. Россия отправила «военные корабли» в Арктику, заявляли там угрожающе, целую часть, десантные корабли и танкеры, а также подводный корабль ПВО.

Что там происходит? Скорее всего, вообще ничего. Во всяком случае, ничего воинственного. То, что происходит в Арктике в течение нескольких лет, мало похоже на конфронтацию, а – по крайней мере, до сих пор – на масштабное сотрудничество.

От изменения климата в регионе не только Россия ожидает новых экономических перспектив.

Также Канада, Норвегия, Дания (при представительстве Гренландии) и Соединенные Штаты планируют открыть новые морские маршруты и освоить огромные запасы сырья.

Больше военного присутствия со всех сторон

Геологи считают, что за Полярным кругом могут находиться до 30 процентов до сих пор неразведанных запасов природного газа планеты. Тем не менее, все страны, граничащие с этой территорией, также знают, что эксплуатация этих ресурсов, а также предполагаемые новые транспортные маршруты, возможны, если соседи будут заниматься этим сообща. И это также подразумевает, хотя и звучит парадоксально, больше военного присутствия со всех сторон.

Арктика может стать Эльдорадо. Но она также ад. Шесть месяцев там царит тьма. Тяжелая, непредсказуемая погода.

Даже в середине лета плавучие льдины, которые могут протаранить танкеры и нефтяные платформы. Необитаемые берега, а значит, фактически никакой возможности прийти на помощь морякам или техникам. Короче говоря: Кто хочет здесь искать какие-либо сокровища, должен сначала освоить местность.

Для этого необходим ледокол, ресурсы для спасения людей на море, маршруты поставок снабжения, обеспечение сопровождения, одним словом: тяжелое снаряжение, которое обычно есть только у армий и береговой охраны. Поэтому не каждое наращивание вооружения – это автоматически агрессия. Не только Россия, в настоящее время готовит больше кораблей, самолетов и войск на север. Норвегия и Канада делают то же самое.

Конечно, Кремль, несколько лет назад совершил то, что можно интерпретировать как претензию на гегемонию.

Полярник Артур Чилингаров в 2007 году с подводной лодки поставил на морском дне металлический российский флаг, якобы именно на Северном полюсе.

Но, во-первых, время, когда звучали подобные притязания, уже прошло. А, во-вторых, сам по себе Северный полюс, как бы грустно это не звучало, ничего не стоит.

У кого какие территориальные претензии, регулирует Организация Объединенных Наций (ООН), более конкретно – Комиссия ООН по границам континентального шельфа. Для экономического права важно, насколько простирается геологическое расширение страны на морском дне. Полная ясность в этом вопросе до сих пор есть только у Норвегии, потому что она своевременно подала в ООН заявку на проверку.

Россия, Дания и Канада по-прежнему должны уточнить расстояние своего подводного протяжения. Все три утверждают, что Северный полюс принадлежит им. Но, в конце концов, ответ на этот вопрос будет иметь, в лучшем случае, символическое значение. Море на Северном полюсе слишком глубокое, а прогнозируемых там природных ресурсов слишком мало, чтобы что-либо рентабельно продать.

Стоит ли вообще бурить и добывать в Арктике, становится все более сомнительным. Независимо от того, сколько газа и нефти подо льдом, это не изменит законы термодинамики: если потребление энергии для добычи выше, чем доходность энергии, то предприятие, в целом, бессмысленно. Похоже, сейчас так оно и есть. С тех пор, как Соединенные Штаты со своей технологией гидроразрыва пласта, смогли сами себя обеспечивать сырьем, цена на газ упала настолько, что полярный газ просто окажется слишком дорогим, чтобы быть рентабельным. Да уж. Так что, возможно, все корабли оказались ошибочными инвестициями.