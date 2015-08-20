В Париже огонь охватил один из крупнейших научных музеев Европы (видео)

13:09, 20 августа 2015
Мир
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В столице Франции Париже загорелся один из крупнейших научных музеев Европы - Городок науки и индустрии.

УНИАН

Об этом передает Inquirer.net.

"Локализовать огонь будет сложно", - заявил представитель противопожарной службы города.

Возгорание, причины которого пока неизвестны, началось на рассвете в помещении, где ведутся строительные работы. Огонь охватил шесть этажей здания, сообщает France Info. Площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров.

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К месту инцидента стянуты 30 единиц техники, работают 120 пожарных, двое из них получили незначительные ожоги.

По данным издания Assoсiated Press, пострадали двое пожарных.

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