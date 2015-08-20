В Эквадоре индейцы с копьями в ходе столкновений оттеснили полицейских
09:54, 20 августа 2015Мир
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Коренные народы Эквадора вышли на протесты против планов правительства добывать нефть на их исконных землях.
Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Индейский народ хиваро заявил, что большой ошибкой президента Рафаэля Корреа было то, что он не посоветовался с их представителями.
В результате столкновений у правительственных зданий, хиваро с копьями оттеснили полицейских.
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По данным лидеров протеста, более 100 человек были арестованы и 35 получили ранения. В свою очередь, власти сообщают от 100 пострадавших в рядах правоохранительных органов.
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