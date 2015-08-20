В Эквадоре индейцы с копьями в ходе столкновений оттеснили полицейских

Об этом сообщает Associated Press.

Индейский народ хиваро заявил, что большой ошибкой президента Рафаэля Корреа было то, что он не посоветовался с их представителями.

В результате столкновений у правительственных зданий, хиваро с копьями оттеснили полицейских.

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По данным лидеров протеста, более 100 человек были арестованы и 35 получили ранения. В свою очередь, власти сообщают от 100 пострадавших в рядах правоохранительных органов.