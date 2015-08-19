В аэропорту Бангкока удвоили количество охраны и поставили блокпосты после кровавого теракта

Сейчас в здании аэропорта удвоено количество охраны, пишет ТАСС со ссылкой на управление национальной полиции. Терминал и багажное отделение патрулируют кинологи с собаками. На подъездах к аэропорту установлены три дополнительных блокпоста для проверки транспорта, въезжающего на территорию воздушной гавани.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам отправляться в путь за 5-6 часов до времени вылета, поскольку повышенные меры безопасности могут занять дополнительное время.

Читайте такжеНовые подробности теракта в Бангкоке: бомба была установлена на мотоцикле

По информации местных СМИ, после трагических событий в Бангкоке большинство азиатских перевозчиков заявили, что в течение месяца не будут взимать дополнительную плату со своих клиентов, которые пожелают отказаться от перелета в столицу Таиланда.

В результате взрыва, произошедшего в Бангкоке 17 августа, погибли 20 человек, ранения получили свыше 120 человек. В городе усилены меры безопасности на транспорте и в аэропортах.