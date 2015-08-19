В Турции возле туристического объекта неизвестные открыли стрельбу (фото, видео)
15:57, 19 августа 2015Мир
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В районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – слышна стрельба.
REUTERS
Очевидцы сообщают, что перестрелке предшествовал взрыв, пишет Новое время со ссылкой на ВВС.
Задержаны двое вооруженных / hurriyetdailynews.com
По неподтвержденным данным на месте задержаны двое вооруженных людей.
К месту происшествия направились "скорые" / hurriyetdailynews.com
Отмечается, что район происшествия оцеплен полицией, машины скорой помощи отправлены ко дворцу.
Фото с места происшествия / hurriyetdailynews.com
Как сообщал УНИАН, накануне боевики "Исламского государства" призвали граждан Турции к "завоеванию Стамбула".
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