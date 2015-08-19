В Турции возле туристического объекта неизвестные открыли стрельбу (фото, видео)

В районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – слышна стрельба.

Очевидцы сообщают, что перестрелке предшествовал взрыв, пишет Новое время со ссылкой на ВВС. По неподтвержденным данным на месте задержаны двое вооруженных людей. Отмечается, что район происшествия оцеплен полицией, машины скорой помощи отправлены ко дворцу. Как сообщал УНИАН, накануне боевики "Исламского государства" призвали граждан Турции к "завоеванию Стамбула".

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