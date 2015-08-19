В Турции возле туристического объекта неизвестные открыли стрельбу (фото, видео)

15:57, 19 августа 2015
Мир
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В районе популярной туристической достопримечательности Турции – дворца османских султанов Долмабахче в Стамбуле – слышна стрельба.

REUTERS

Очевидцы сообщают, что перестрелке предшествовал взрыв, пишет Новое время со ссылкой на ВВС.

hurriyetdailynews.com

По неподтвержденным данным на месте задержаны двое вооруженных людей.

hurriyetdailynews.com

Отмечается, что район происшествия оцеплен полицией, машины скорой помощи отправлены ко дворцу.

hurriyetdailynews.com

Как сообщал УНИАН, накануне боевики "Исламского государства" призвали граждан Турции к "завоеванию Стамбула".

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