Вопрос о создании трибунала по MH17 вынесут на Генассамблею ООН - Парубий (видео)

Об этом в интервью 5 канала заявил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.

"Нет сомнений, что данный вопрос перенесут на Генеральную ассамблею ООН, где уже Россия не будет иметь право вето. Где уже можно будет 2/3 голосов принимать решение. И у меня почти нет сомнений, что данное решение будет принято на Генассамблее ООН", - сказал Парубий.

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Также Парубий считает, что неголосование России в Совбезе свидетельствует о публичном признании вины за то преступление, которое совершили ее боевики, ее военные на территории Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что провальное голосование о создании трибунала, которое состоялось вчера, дает основания говорить об исключении Российской Федерации из Совбеза ООН.

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

Сегодня стало известно, что Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина, которые расследуют катастрофу малазийского самолета, произошедшую год назад над Украиной, рассматривают возможность создания независимого международного трибунала.