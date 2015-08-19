Разведка Австралии оценила потери "Исламского государства" за год в 7 тысяч боевиков

Такие данные обнародовала разведка Австралии, передает ZN.UA со ссылкой на The Guardian. По словам вице-адмирала Дэвида Джонсона, на данный момент "Исламское государство" в основном прилагает усилия к удержанию территорий, а не к их захвату. К примеру в районе иракского города Рамади, где правительственные силы с середины июля ведут контрнаступательную операцию, у исламистов больше нет возможностей для маневра. "Мы теперь видим то, что вместо продвижения вперед или наступления, они (боевики - ред.) зачастую вынуждены обороняться и замедляться", - сказал Дэвид Джонсон.

Сообщается, что австралийским военным удалось ликвидировать лидера "Исламского государства" в иракской провинции Анбар.

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Ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" используют десятки тысяч мирных людей в качестве живого щита в городе Фаллуджа с целью противостоять намерению правительства Ирака освободить провинцию Анбар от исламистов. 13 июня правительство Ирака официально объявило о начале масштабной военной операции по возвращению контроля над западной провинцией Анбар, которая в настоящее время находится под контролем боевиков.