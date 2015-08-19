В Бангкоке открыли поврежденный в результате теракта храм

Воронка от взрыва самодельной бомбы, унесшей жизни более 20 человек, зацементирована, передает Русская служба Би-би-си.

На место трагедии стягиваются люди. Многие приносят цветы и произносят молитвы.

Там временем полиция продолжает поиски молодого мужчины, которого камеры видеонаблюдения засняли входящим в храм с рюкзаком незадолго до взрыва.

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Святилище расположено в центральном, весьма оживленном районе Бангкока Чидлом, в непосредственной близости от престижных отелей и магазинов.

Как считает министр обороны страны Правит Вонгсувонг, основной целью нападения были иностранные туристы.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате взрыва в столице Таиланда число пострадавших достигло 120 человек.