В МИД РФ назвали "заказухой" расследование причин катастрофы MH17

Об этом заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в интервью Комсомольской правде.

"Мы уже на второй день после катастрофы услышали от США, что они знают, кто сбил самолет. В канун годовщины трагедии посол США в России Джон Теффт публично повторил, что им это известно. Если есть страна, которая все знает, то почему данные об этом не публикуются? Почему не представляются доказательства? Так не бывает! Есть такое понятие - «заказуха». Вот именно такая заказная пропаганда идет в отношении России вне зависимости, что там было на самом деле", - добавила она.

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Захарова считает, что эти действия влекут за собой "два страшных последствия". "Во-первых, собирается любая информация, чтобы очернить нашу страну. Во-вторых, никому нет дела до правды - почему погибли эти люди? Получается, что самое главное - в первые же дни назначить виновного из тех, с кем у тебя противоречия. Состряпать странную историю из недофактов, всю полузакрытую, и все это подвести под Совбез ООН, устроив судилище. Расследование оказывается делом десятым", - отметила она.

Захарова добавила, что Россия "предотвратила катастрофу в Совбезе ООН по политизации трагедии". "Давление США происходит везде, и все, что мы сейчас видим, это результат колоссального давления супердержавы на всех игроков", - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что альтернативой создания трибунала по делу MH17 может стать "гибридный суд", который позволит обойти российское вето и помочь в деле расследования уничтожения малайзийского Boeing.