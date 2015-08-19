Международная коалиция нанесла 20 ударов по боевикам ИГ в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как уточнил представитель объединенного командования силами, в Ираке были нанесены 17 авиаударов по позициям исламистов в девяти городах.

В Сирии позиции экстремистов были обстреляны трижды – в районе городов Хасака и Кобани.

Авиаудары сил коалиции продолжаются с сентября прошлого года. Правозащитники заявляют, что в результате этих действий гибнут не только боевики, но и мирные жители.

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Ранее УНИАН сообщал, что самолеты коалиции под предводительством США в четверг, 13 августа, нанесли 23 авиаудара против позиций "Исламского государства" в Ираке, главным образом вокруг Рамади.