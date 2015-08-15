Самолеты коалиции нанесли 23 удара возле Рамади - BBC

Об этом сказано в заявлении, распространенном военными представителями коалиции в пятницу, сообщает BBC Украина.

Представитель международной коалиции полковник Майк Индовина сообщил, что удары должны помочь армии Ирака выйти на позиции, с которых они могут окружить город Рамади.

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Столица провинции Анбар перешла в руки исламистов "ИД" в мае.