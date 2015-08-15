Самолеты коалиции нанесли 23 удара возле Рамади - BBC
03:31, 15 августа 2015Мир
1145
Самолеты коалиции под предводительством США в четверг нанесли 23 авиаудара против позиций "Исламского государства" в Ираке, главным образом вокруг Рамади.
Самолеты коалиции нанесли 23 удара возле Рамади / aircraftrecognition.co.ru
Об этом сказано в заявлении, распространенном военными представителями коалиции в пятницу, сообщает BBC Украина.
Представитель международной коалиции полковник Майк Индовина сообщил, что удары должны помочь армии Ирака выйти на позиции, с которых они могут окружить город Рамади.
Читайте такжеСША нанесли первый авиаудар по позициям ИГИЛ с территории Турции
Столица провинции Анбар перешла в руки исламистов "ИД" в мае.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter