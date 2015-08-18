СМИ: У владельца взорвавшегося в Китае склада не было лицензии

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, компания Tianjin International Ruihai Logistics на протяжении восьми месяцев продолжала работать со взрывоопасными веществами, не имея на то необходимых разрешительных документов. Лицензия у компании появилась только в июне этого года.

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На прошлой неделе в Тяньцзине в результате взрывов в промышленной зоне погибли по меньшей мере 114 и пострадали свыше 700 человек. Из-за угрозы химического загрязнения власти эвакуировали жителей домов, расположенных в 3-километровой зоне от бывшего склада.

Взрывы на складе с опасными химикатами были настолько мощными, что большую часть тел погибших невозможно идентифицировать.